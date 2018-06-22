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11:15, 22 июня 2018 850
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Страховщики назвали самую опасную страну для туризма 1

Страховщики назвали самую опасную страну для туризма

Британская страховая компания Endsleigh составила рейтинг самых опасных стран для путешествий. В топ-10 вошли страны, туристы которых чаще всего подавали страховые претензии, передает «РИА Новости».

По результатам исследования наиболее рискованным для поездок местом стал Таиланд. За 2017 год порядка 23% страховых претензий поступило от туристов, которые отдыхали в этой стране.

В список также вошли:

  • Чили (15%);
  • США (15%);
  • Испания (8%);
  • ФРГ (8%);
  • Непал (8%);
  • Перу (8%);
  • Франция (7%);
  • Багамские острова (4%);
  • Бразилия (4%).

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