Страховщики назвали самую опасную страну для туризма

Британская страховая компания Endsleigh составила рейтинг самых опасных стран для путешествий. В топ-10 вошли страны, туристы которых чаще всего подавали страховые претензии, передает «
По результатам исследования наиболее рискованным для поездок местом стал Таиланд. За 2017 год порядка 23% страховых претензий поступило от туристов, которые отдыхали в этой стране.
В список также вошли:
- Чили (15%);
- США (15%);
- Испания (8%);
- ФРГ (8%);
- Непал (8%);
- Перу (8%);
- Франция (7%);
- Багамские острова (4%);
- Бразилия (4%).