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16:41, 22 июня 2018 1 638

Сотрудники «Рязаньэнерго» подключили к электросетям новые дома Александро-Невского района

Сотрудники «Рязаньэнерго» подключили к электросетям новые дома Александро-Невского района

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подключил к электросетям семь домов и систему уличного освещения в селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района.

Комплексную застройку из 18 жилых домов на новой улице, названной в честь ветерана Великой Отечественной войны и почетного жителя села Ивана Кожина, ведут в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Дома здесь предназначены для семей молодых специалистов, работающих на сельхозпредприятии «Мир» и в районных образовательных учреждениях.

В течение этого года планируется достроить еще семь домов, детский сад, спортплощадку. Их к электрическим сетям подключат также специалисты «Рязаньэнерго».


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