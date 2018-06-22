Сотрудники «Рязаньэнерго» подключили к электросетям новые дома Александро-Невского района

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подключил к электросетям семь домов и систему уличного освещения в селе Сергиевский Боровок Александро-Невского района.
Комплексную застройку из 18 жилых домов на новой улице, названной в честь ветерана Великой Отечественной войны и почетного жителя села Ивана Кожина, ведут в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Дома здесь предназначены для семей молодых специалистов, работающих на сельхозпредприятии «Мир» и в районных образовательных учреждениях.
В течение этого года планируется достроить еще семь домов, детский сад, спортплощадку. Их к электрическим сетям подключат также специалисты «Рязаньэнерго».