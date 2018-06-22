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17:02, 22 июня 2018 579
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Слезы Неймара. Бразилия в компенсированное время вырвала победу у Коста-Рики

Слезы Неймара. Бразилия в компенсированное время вырвала победу у Коста-Рики

Бразилия вырвала победу у Коста-Рики. Игра закончилась со счетом 2:0.

Первый гол на первой компенсированной минуте забил Филиппе Коутиньо. Второй мяч в ворота Кейлора Наваса на последних секундах забил Неймар.

После финального свистка нападающий расплакался в центре поля.

Отметим, что в этом мяче арбитр отменил уже назначенный пенальти. Видеоповтор показал, что Неймар симулировал.

Бразильцы набрали четыре очка и до матча между Сербией и Швейцарией возглавили группу E. Коста-Рика, в свою очередь, практически лишилась шансов на выход в плей-офф.

Фото FIFA


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