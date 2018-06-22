Серийные убийцы из Рязани получили более 70 лет заключения на пятерых. Об этом сообщил
Трое мужчин и две женщины представлялись своим жертвам
Пятерых рязанцев задержали за нападение на жителей Пензы — они убивали и грабили пенсионеров, после чего сжигали их дома.
Пензенский областной суд назначил 36-летнему мужчине 23,5 года лишения свободы, 38-летнему, мужчине — 15 лет, 36-летнему мужчине — 17,5 лет лишения свободы. Ж32-летней женщине суд назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, 30-летней женщине — восемь лет колонии.