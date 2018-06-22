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9:04, 22 июня 2018 1 077
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Серийные убийцы из Рязани получили более 70 лет заключения на пятерых

Серийные убийцы из Рязани получили более 70 лет заключения на пятерых

Серийные убийцы из Рязани получили более 70 лет заключения на пятерых. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Пензенской области.

Трое мужчин и две женщины представлялись своим жертвам газовщиками. Они убили 17 человек из мордовии, липецка, Рязани, Пензы и Москвы. По уголовному делу проходили более ста свидетелей.

Пятерых рязанцев задержали за нападение на жителей Пензы — они убивали и грабили пенсионеров, после чего сжигали их дома.

Пензенский областной суд назначил 36-летнему мужчине 23,5 года лишения свободы, 38-летнему, мужчине — 15 лет, 36-летнему мужчине — 17,5 лет лишения свободы. Ж32-летней женщине суд назначил наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, 30-летней женщине — восемь лет колонии.


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