Сасовские врачи впервые провели операцию с применением технологий LCP

Врачи Сасовского ММЦ впервые провели операцию с применением современных технологий LCP. Об этом сообщил
Пациента госпитализировали со сложным внутрисуставным переломом правой голени. Врачи травматологи-ортопеды решили оперировать по новой технологии.
«Использование системы LCP существенно расширяет возможности хирурга, позволяет значительно сократить сроки нетрудоспособности и выздоровления, а зачастую сохранить больному жизнь», — пояснил доктор Сергей Феофанов.
Его коллега Иван Гневанов добавил, что преимущества новой технологии в том, что она малоинвазивная.