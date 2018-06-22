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10:05, 22 июня 2018 693
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Сасовские врачи впервые провели операцию с применением технологий LCP

Сасовские врачи впервые провели операцию с применением технологий LCP

Врачи Сасовского ММЦ впервые провели операцию с применением современных технологий LCP. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Пациента госпитализировали со сложным внутрисуставным переломом правой голени. Врачи травматологи-ортопеды решили оперировать по новой технологии.

«Использование системы LCP существенно расширяет возможности хирурга, позволяет значительно сократить сроки нетрудоспособности и выздоровления, а зачастую сохранить больному жизнь», — пояснил доктор Сергей Феофанов.

Его коллега Иван Гневанов добавил, что преимущества новой технологии в том, что она малоинвазивная.


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