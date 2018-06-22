Рязанские хирурги прооперировали мужчину с двумя опасными сосудистыми патологиями. Об этом
Мужчина пожаловался на слабость в левой руке во время нагрузок. Обследование показало, что у пациента проблемы с артериями: сонная существенно сузилась, а подключичная оказалась закрыта для кровотока.
Завотделением сосудистой хирургии ОКБ Андрей Егоров пояснил, что из-за нарушения кровообращения мужчине угрожал инсульт.
«Такое состояние артерий пациента развилось в результате атеросклероза, — уточнил он. — Сложность операции состояла в том, что хирургическое вмешательство проводилось одновременно на двух артериях». В сонной артерии удалили бляшку и полностью восстановили кровоток. Одновременно пациенту имплантировали сосудистый протез из сонной артерии в подключичную: он заменил больному непроходимую артерию.
Операция длилась более двух часов. В это время хирурги использовали так называемый временный шунт, чтобы кровь поступала к головному мозгу пациента.
Мужчину выписали, он продолжает восстанавливаться после лечения. От операции у нее осталось два небольших разреза.