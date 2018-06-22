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12:28, 22 июня 2018 437
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Рязанские хирурги прооперировали мужчину с двумя опасными сосудистыми патологиями

Рязанские хирурги прооперировали мужчину с двумя опасными сосудистыми патологиями

Рязанские хирурги прооперировали мужчину с двумя опасными сосудистыми патологиями. Об этом сообщил региональным минздрав.

Мужчина пожаловался на слабость в левой руке во время нагрузок. Обследование показало, что у пациента проблемы с артериями: сонная существенно сузилась, а подключичная оказалась закрыта для кровотока.

Завотделением сосудистой хирургии ОКБ Андрей Егоров пояснил, что из-за нарушения кровообращения мужчине угрожал инсульт.

«Такое состояние артерий пациента развилось в результате атеросклероза, — уточнил он. — Сложность операции состояла в том, что хирургическое вмешательство проводилось одновременно на двух артериях». В сонной артерии удалили бляшку и полностью восстановили кровоток. Одновременно пациенту имплантировали сосудистый протез из сонной артерии в подключичную: он заменил больному непроходимую артерию.

Операция длилась более двух часов. В это время хирурги использовали так называемый временный шунт, чтобы кровь поступала к головному мозгу пациента.

Мужчину выписали, он продолжает восстанавливаться после лечения. От операции у нее осталось два небольших разреза.


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