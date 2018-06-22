Рязанские энергетики стали третьими на межрегиональной спартакиаде

Спортсмены филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» стали бронзовыми призерами в общекомандном зачете летней спартакиады ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которая прошла в Белгороде.
В соревнованиях участвовали 330 спортсменов из 15 российских регионов. Первое место заняла команда «Нижновэнерго», вторыми стали представители «Белгородэнерго». Всего на спартакиаде разыграли 59 комплектов наград.
Рязанские спортсмены заняли второе общекомандное место в шахматах и четвертое в плавании. В волейболе команда «Рязаньэнерго» стала пятой, в мини-футболе шестой и одиннадцатой в настольном теннисе.
В личном зачете первое место по шахматам занял специалист отдела материально-технического обеспечения «Рязанских электрических сетей» Олег Алешин. Техник «Рязанских электрических сетей» Светлана Козлова получила третье место по плаванию на 50 метров в своей возрастной категории.
«Очень рад успешному выступлению нашей команды не только в общем зачете, но и в каждом виде спорта, — прокомментировал замдиректора филиала Юрий Костин. — Ребята работали, как единое целое. И выступая, и болея за коллег, выкладывались по полной. Отрадно, что усилия оказались оправданными и наши спортсмены достойно отстояли честь предприятия».