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13:25, 22 июня 2018 542

Рязанские энергетики стали третьими на межрегиональной спартакиаде

Рязанские энергетики стали третьими на межрегиональной спартакиаде

Спортсмены филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» стали бронзовыми призерами в общекомандном зачете летней спартакиады ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которая прошла в Белгороде.

В соревнованиях участвовали 330 спортсменов из 15 российских регионов. Первое место заняла команда «Нижновэнерго», вторыми стали представители «Белгородэнерго». Всего на спартакиаде разыграли 59 комплектов наград.

Рязанские спортсмены заняли второе общекомандное место в шахматах и четвертое в плавании. В волейболе команда «Рязаньэнерго» стала пятой, в мини-футболе шестой и одиннадцатой в настольном теннисе.

В личном зачете первое место по шахматам занял специалист отдела материально-технического обеспечения «Рязанских электрических сетей» Олег Алешин. Техник «Рязанских электрических сетей» Светлана Козлова получила третье место по плаванию на 50 метров в своей возрастной категории.

«Очень рад успешному выступлению нашей команды не только в общем зачете, но и в каждом виде спорта, — прокомментировал замдиректора филиала Юрий Костин. — Ребята работали, как единое целое. И выступая, и болея за коллег, выкладывались по полной. Отрадно, что усилия оказались оправданными и наши спортсмены достойно отстояли честь предприятия».


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