Вечером в пятницу, 22 июня, рязанцы «встали» в четырехкилометровой пробке на выезде из города. По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор появился от пересечения улицы Есенина с улицей Грибоедова. Скорость потока не превышает трех километров в час.
Пробка образовалась из-за
Почти трехкилометровая пробка есть и в сторону города. Согласно «Яндекс. Картам», неподалеку от поворота на Шумашь произошло два ДТП.
Серьезная пробка также появилась на Московском шоссе: от Центрального автовокзала до пересечения с улицей Вокзальной. На «Яндекс. Картах», есть авария рядом с «Барсом».