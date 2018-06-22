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19:04, 22 июня 2018 417
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Рязанцы «встали» в четырехкилометровой пробке на выезде из города

Рязанцы «встали» в четырехкилометровой пробке на выезде из города

Вечером в пятницу, 22 июня, рязанцы «встали» в четырехкилометровой пробке на выезде из города. По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор появился от пересечения улицы Есенина с улицей Грибоедова. Скорость потока не превышает трех километров в час.

Пробка образовалась из-за ремонта моста через Оку и перекрытия движения на улице Грибоедова.

Почти трехкилометровая пробка есть и в сторону города. Согласно «Яндекс. Картам», неподалеку от поворота на Шумашь произошло два ДТП.

Серьезная пробка также появилась на Московском шоссе: от Центрального автовокзала до пересечения с улицей Вокзальной. На «Яндекс. Картах», есть авария рядом с «Барсом».


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