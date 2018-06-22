Митрополит Марк благословил Рязань с воздушного шара. Об этом сообщил
Представители училища ВДВ пригласили Михайловского Марка подняться над городом вместе с начальником вуза, генерал-майором Алексеем Рогозиным. Полет состоялся в четверг, 21 июня.
«Когда ты отрываешься от земли и летишь на воздушном шаре, то возникает ощущение, что ты поднимаешься над суетой, — поделился впечатлениями митрополит. — Мы вообще слишком много суетимся…»
Он отметил, что не каждый может подняться над городом, но «каждый из нас должен подниматься своим сердцем, возвышаться над этой бурлящей и всепоглощающей суетой».