Минобороны опубликовало уникальные документы начала Великой Отечественной

В день памяти и скорби Минобороны
На сайте ведомства появились рассекреченные архивные документы— директивы наркомата обороны СССР, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар фашистов, а также наградные документы с описаниями подвигов.
Среди архивных бумаг — копия директивы наркомата обороны № 1 от 22 июня 1941 года, подписанной начальником генштаба Георгием Жуковым и наркомом обороны Семеном Тимошенко и переданной в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армиями; а также рассекреченная копия рукописного боевого приказа наркомата обороны № 2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленного Жуковым спустя три часа после начала войны — в 7:15.
Минобороны впервые представило трофейную карту начального этапа плана «Барбаросса». На ней указано размещение у советских границ группировок немецко-фашистских войск. На карте также есть планируемые направления основных ударов фашистов в первые дни войны.
В военном ведомстве пояснили, что обнародовали документы, чтобы поставить «заслон набирающей обороты фальсификации истории».