Матчи чемпионата мира по футболу показывают в Рязани на большом экране под открытым небом. Его установили на Лыбедском бульваре — на открытой веранде у отеля «Старый город».
«14 и 19 июня именно здесь, возле ресторана „Старгород“ и кафе „Вена“, болельщики рукоплескали успехам сборной России в матчах со сборными Саудовской Аравии и Египта. Сидящие за столиками и стоящие горожане пели вместе с футболистами государственный гимн и радовались забитым голам. Качество изображения и звук рязанцы оценивают как отличные», — рассказали в пресс-службе «Северной компании», которая организовала показ трансляций и благоустроила прилегающий участок Лыбедского бульвара.