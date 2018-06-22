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9:27, 22 июня 2018 143
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К 30-летию поискового движения России в Комсомольском парке заложили липовую аллею

К 30-летию поискового движения России в Комсомольском парке заложили липовую аллею

К 30-летию со дня первого Всесоюзного сбора поисковых отрядов в Рязани заложили липовую аллею. 30 новых деревьев высадили в Комсомольском парке.

Участниками акции стали курсанты академии ФСИН, они же будут ухаживать за саженцами в свободное время. Как отметили организаторы мероприятия, в парке высадили именно липы, потому что они «благотворно влияют на психологическое состояние человека».

«Мы узнали о желании жителей близлежащих домов благоустроить Комсомольский парк недавно. Тогда и возникла идея не только оказать им в этом помощь, но и увековечить юбилейную дату поискового движения, в котором активно принимает участие коллектив академии», — рассказал курсант пятого курса Влад Залялутдинов.

Фото пресс-службы академии ФСИН


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