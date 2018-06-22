К 30-летию поискового движения России в Комсомольском парке заложили липовую аллею

К 30-летию со дня первого Всесоюзного сбора поисковых отрядов в Рязани заложили липовую аллею. 30 новых деревьев высадили в Комсомольском парке.
Участниками акции стали курсанты академии ФСИН, они же будут ухаживать за саженцами в свободное время. Как отметили организаторы мероприятия, в парке высадили именно липы, потому что они «благотворно влияют на психологическое состояние человека».
«Мы узнали о желании жителей близлежащих домов благоустроить Комсомольский парк недавно. Тогда и возникла идея не только оказать им в этом помощь, но и увековечить юбилейную дату поискового движения, в котором активно принимает участие коллектив академии», — рассказал курсант пятого курса Влад Залялутдинов.
Фото пресс-службы академии ФСИН