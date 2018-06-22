Дубль Мусы принес нигерийцам победу над Исландией в матче ЧМ-2018

Дубль бывшего нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусы принес сборной Нигерии победу над Исландией в матче ЧМ-2018.
Встреча группы D завершилась со счетом 2:0. Муса забил два гола на 49-й и 75-й минутах. На 83-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Нигерии, но Гилфи Сигурдссон пробил мимо.
Сборная Нигерии набрала три очка и поднялась на второе место в группе. Исландцы (одно очко) идут на третьем месте, опережая команду Аргентины. Досрочно в плей-офф попала сборная Хорватии (шесть очков).
В заключительном туре 26 июня команда Нигерии сыграет со сборной Аргентины, а сборная Исландии — с хорватами.
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