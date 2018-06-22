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15:44, 22 июня 2018 740

До конца года в Рязанской области введут в эксплуатацию три новых межпоселковых газопровода 1

До конца года в Рязанской области введут в эксплуатацию три новых межпоселковых газопровода

В среду, 20 июня, в Санкт-Петербурге прошла ежегодная пресс-конференция гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилла Селезнева. Ее посвятили поставкам газа на внутренний рынок и реализации программы газификации российских регионов.

В своем выступлении Кирилл Селезнев оценил работу «Газпром межрегионгаза» в 2017 и первой половине 2018 года.

По его словам, как и в предыдущие годы, в 2017-м «Газпром» полностью выполнил обязательства по обеспечению газом всех категорий потребителей, в том числе социально значимых.

«Несмотря на полное выполнение газовой компанией своих обязательств, неплатежи и рост задолженности за газ остаются острой проблемой в субъектах России. Самые худшие показатели платежей за газ сложились в регионах Северо-Кавказского федерального округа», — заявил Селезнев.

В Рязанской области на 1 мая 2018 года просроченная дебиторская задолженность составила 690 миллионов рублей. Ежедневно компании «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» проводят работу по снижению этого показателя.

На пресс-конференции обсудили также программу газификации регионов.

Суммарный объем инвестиций ПАО «Газпром» в рамках программы в 2005—2017 годах составил 324,65 млрд руб. За этот период построили более двух тысяч газопроводов протяженностью свыше 30 тысяч км.

В Рязанской области в 2018 году введут в эксплуатацию три новых межпоселковых газопровода: в Михайловском районе к селу Помозово, к деревне Бараково Рыбновского района и к деревням Макарово и Гуреево Клепиковского района. В общей сложности возможность пользоваться природным газом получат жители 176 домов.

Селезнев заявил, что в августе 2018 года «Газпром» пересмотрит программу газификации регионов и может исключить из нее те субъекты, которые имеют большую просроченную задолженность. «Мы будем смотреть динамику по изменению просроченной задолженности, после чего будем принимать решение, это касается всех регионов. Наличие просроченной дебиторской заложенности является знаком „стоп“ на пути реализации программы газификации», — сказал он.


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