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15:09, 22 июня 2018 1 966
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Александра Бокова переизбрали главой администрации Скопинского района

Александра Бокова переизбрали главой администрации Скопинского района

Фото: Издательство «Пресса»

В пятницу, 22 июня, Александра Бокова переизбрали главой администрации Скопинского района. Он занимал эту должность пять лет, сообщило издательство «Пресса».

«Пять лет мы работаем с ним вместе и видим, что за это время район достиг высоких результатов по многим показателям. Трижды мы становились лучшими по эффективности работы муниципалитета», — прокомментировал работу с Боковым муниципалитета Вячеслав Затяжных.

Депутаты районной думы единогласно поддержали кандидатуру Александра Бокова. После голосования глава муниципалитета и глава администрации подписали контракт еще на пять лет.

«Мы значительно продвинулись по многим направлениям нашей деятельности, хотя и проблем у нас достаточно. И мы обязательно будем их решать, — заявил Боков. — Перед собой надо ставить самые амбициозные задачи, и тогда у нас все получится!».


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