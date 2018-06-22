В пятницу, 22 июня, Александра Бокова переизбрали главой администрации Скопинского района. Он занимал эту должность пять лет, сообщило издательство «
«Пять лет мы работаем с ним вместе и видим, что за это время район достиг высоких результатов по многим показателям. Трижды мы становились лучшими по эффективности работы муниципалитета», — прокомментировал работу с Боковым муниципалитета Вячеслав Затяжных.
Депутаты районной думы единогласно поддержали кандидатуру Александра Бокова. После голосования глава муниципалитета и глава администрации подписали контракт еще на пять лет.
«Мы значительно продвинулись по многим направлениям нашей деятельности, хотя и проблем у нас достаточно. И мы обязательно будем их решать, — заявил Боков. — Перед собой надо ставить самые амбициозные задачи, и тогда у нас все получится!».