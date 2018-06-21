Забивший до смерти дядю сасовский подросток оказался сыном уголовников. Подробности трагедии

Подросток из Сасова, который вместе с другом до смерти избил дядю, оказался сыном уголовников. Оба его родителя сидят в тюрьме за убийства, пишет « Мещерская сторона ».

Опекуном подозреваемого студента техникума и его младшего брата-школьника стала их бабушка. Дядя, работавший монтажником на железной дороге, почти не пил и пытался привлечь к труду старшего племянника. Однако подросток предпочитал употреблять алкоголь в плохих компаниях. С 46-летним родственником отношения у него были плохие.

Однажды 17-летний сасовец разбил кирпичом лобовое стекло автомобиля дяди, и тому пришлось написать заявление на племянника. В полиции составили административный протокол.

«В этот раз подросток отделался легким испугом, но дядю он возненавидел еще больше, так как тот сдал его полиции. Хулиган решил наказать родственника, но уже более серьезно», — говорится в сообщении.

«Почти не пил и пытался привлечь племянника к труду»

В ночь на 10 июня братья и их 16-летний друг выпивали в городском парке. Собравшись домой, они заметили дядю, который шел по улице. Подозреваемый подошел к родственнику, завязалась ссора, а затем и драка. «И если дядя старался не наносить сильные удары, то малолетний буян бил его изо всех сил», — отмечает «Мещерская сторона».

На помощь к подростку пришел его друг, они стали избивать мужчину вдвоем, несмотря на то, что младший племянник пытался заступиться за дядю. Именно школьник вызвал «скорую», врачи госпитализировали пострадавшего, однако она скончался в больнице от полученных травм.