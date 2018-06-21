В Рязанской области проведут митинги и акции в День памяти и скорби

В день памяти и скорби, 22 июня, в Рязанской области проведут митинги и акции. Об этом
Жители Рязани возложат цветы к монументу на площади Победы. В Кораблине организуют панихиду у Братской могилы на городской площади. В скопинских селах Вослебово, Горлово, а также в поселке Павелец у мемориалов павшим воинам состоятся памятные мероприятия «Вспомним всех поименно». Районные библиотеки подготовят выставки для посетителей.
В летних оздоровительных и пришкольных лагерях дети встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий.
Жители области также присоединятся к Всероссийской акции «Свеча памяти».