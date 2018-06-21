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14:36, 21 июня 2018 331
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В Рязани собирают деньги на установку памятника ветеранам

В Рязани собирают деньги на установку памятника ветеранам

В Рязани собирают деньги на установку памятника ветеранам подразделений особого риска и благоустройству прилегающей территории.

Народный сбор средств объявило рязанское региональное отделение государственно-общественной организации «Комитет ветеранов подразделений особого риска РФ».

Его установят на территории Бульвара Победы.

Всех, кто хочет помось, попросили переводить средства по реквизитам добровольного благотворительного пожертвования:

  • получатель: РРОГОО «Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации»;
  • ИНН 6233990030, КПП 623301001;
  • р/с 40703810300080000203 в «Прио-Внешторгбанк» (ПАО);
  • БИК 046126708, к/с 30101810500000000708;
  • наименование платежа: благотворительное пожертвование на памятник.

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