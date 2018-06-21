В Рязани собирают деньги на установку памятника ветеранам подразделений особого риска и благоустройству прилегающей территории.
Народный сбор средств объявило рязанское региональное отделение государственно-общественной организации «Комитет ветеранов подразделений особого риска РФ».
Его установят на территории Бульвара Победы.
Всех, кто хочет помось, попросили переводить средства по реквизитам добровольного благотворительного пожертвования:
- получатель: РРОГОО «Комитет ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации»;
- ИНН 6233990030, КПП 623301001;
- р/с 40703810300080000203 в «Прио-Внешторгбанк» (ПАО);
- БИК 046126708, к/с 30101810500000000708;
- наименование платежа: благотворительное пожертвование на памятник.