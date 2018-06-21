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13:14, 21 июня 2018 800
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В Рязани появится 1400 парковочных мест

В Рязани появится 1400 парковочных мест

В Рязани появится 1400 парковочных мест. Благоустроенные места для автомобилей появятся на прилегающих территориях, рядом с соцучреждениями и во дворах.

Парковки появятся в рамках реализации проектов местных инициатив.

Как отметил губернатор Николай Любимов, «люди начинают видеть, что их слышат, их мнение учитывается, и они сами являются инициаторами предложений по благоустройству и других проектов, которые являются важными для муниципальных образований».

В 2018 году на реализацию проектов из бюджета Рязанской области выделили более 127 миллионов рублей.

37 проектов на сумму около 50 миллионов рублей разработали жители Рязани. 13 их них касаются парковок и объединены под общим названием «Доступная парковка».


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