В Рязани появится 1400 парковочных мест. Благоустроенные места для автомобилей появятся на прилегающих территориях, рядом с соцучреждениями и во дворах.
Парковки появятся в рамках реализации проектов местных инициатив.
Как отметил губернатор Николай Любимов, «люди начинают видеть, что их слышат, их мнение учитывается, и они сами являются инициаторами предложений по благоустройству и других проектов, которые являются важными для муниципальных образований».
В 2018 году на реализацию проектов из бюджета Рязанской области выделили более 127 миллионов рублей.
37 проектов на сумму около 50 миллионов рублей разработали жители Рязани. 13 их них касаются парковок и объединены под общим названием «Доступная парковка».