В Рязани мотоциклист сбил пешехода. Видео

В среду, 20 июня, мотоциклист сбил пешехода. Об этом сообщили подписчики группы «
ДТП произошло на Московском шоссе, о состоянии пострадавшего пока ничего не известно.
Видео из группы «Рязань»
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В среду, 20 июня, мотоциклист сбил пешехода. Об этом сообщили подписчики группы «
ДТП произошло на Московском шоссе, о состоянии пострадавшего пока ничего не известно.
Видео из группы «Рязань»
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О работе мусоросортировочного предприятия рассказал замдиректора ООО «Региональные инвестиции» Олег Шишов.