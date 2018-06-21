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19:32, 21 июня 2018 350
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В Москве стритрейсер заживо сгорел в машине из-за пешехода. Видео 2

В Москве стритрейсер заживо сгорел в машине из-за пешехода. Видео

В Москве стритрейсер заживо сгорел в машине из-за пешехода. Об этом сообщил «Mash».

22-летний Рах Гаджиев со своим другом на Mercedes ехали по Кутузовскому проспекту. По предварительным данным, автомобиль двигался со скоростью около 200 км/ч

Из-за внезапно вышедшей на дорогу женщины молодой человек вырулил влево и вылетел на «встречку», где столкнулся в микроавтобусом Fiat Ducato, а также задел Hyundai Solaris и еще один Mercedes.

Иномарка от удара загорелась. Два молодых человека не смогли из нее выбраться. Погибла и женщина-пешеход, еще три человека ранены.

Видео «Mash»


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