В Москве стритрейсер заживо сгорел в машине из-за пешехода. Видео

В Москве стритрейсер заживо сгорел в машине из-за пешехода. Об этом сообщил «Mash».
22-летний Рах Гаджиев со своим другом на Mercedes ехали по Кутузовскому проспекту. По предварительным данным, автомобиль двигался со скоростью около 200 км/ч
Из-за внезапно вышедшей на дорогу женщины молодой человек вырулил влево и вылетел на «встречку», где столкнулся в микроавтобусом Fiat Ducato, а также задел Hyundai Solaris и еще один Mercedes.
Иномарка от удара загорелась. Два молодых человека не смогли из нее выбраться. Погибла и женщина-пешеход, еще три человека ранены.
Видео «Mash»