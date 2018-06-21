В Ермиши загорелась свалка. Фото

В четверг, 21 июня, в Ермиши загорелась свалка. Об этом сообщило издательство «
Сигнал о пожаре поступил в 12:10. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.
Отмечается, что ветер относит дым в сторону от поселка. Угрозы для людей нет.
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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 21 июня, в Ермиши загорелась свалка. Об этом сообщило издательство «
Сигнал о пожаре поступил в 12:10. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.
Отмечается, что ветер относит дым в сторону от поселка. Угрозы для людей нет.
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