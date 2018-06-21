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15:54, 21 июня 2018 295
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В Ермиши загорелась свалка. Фото

В Ермиши загорелась свалка. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 21 июня, в Ермиши загорелась свалка. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Сигнал о пожаре поступил в 12:10. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

Отмечается, что ветер относит дым в сторону от поселка. Угрозы для людей нет.


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