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8:11, 21 июня 2018 561
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Утренний обзор рязанских пробок: 21 июня

Утренний обзор рязанских пробок: 21 июня

В четверг, 21 июня, на дорогах Рязани вновь возникли серьезные пробки. Наиболее длинный затор образовался на мосту через Оку. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от поворота на Шумашь в сторону города более чем на полтора километра. Километровый затор есть и по направлению из города. Скорость машин не превышает 10 километров в час.

Еще одна «традиционная» пробка появилась на Московском шоссе. Водителям придется постоять от ТЦ «Премьер» до пересечения с улицей Вокзальной.

Затор из-за ремонта вновь возник на Южной окружной. Пробка растянулась от поселка Юбилейный более чем на километр. Скорость потока не превышает пяти километров в час.

Километровая пробка есть и на Куйбышевском шоссе: от пересечения с проездом Яблочкова почти по перекрестка с 1-ым проездом Бабушкина.

Также «стоит» улица Каширина, есть заторы на улице Есенина (в сторону Театральной площади) и на выездах из Песочни.


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