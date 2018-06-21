Утренний обзор рязанских пробок: 21 июня

В четверг, 21 июня, на дорогах Рязани вновь возникли серьезные пробки. Наиболее длинный затор образовался на мосту через Оку. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от поворота на Шумашь в сторону города более чем на полтора километра. Километровый затор есть и по направлению из города. Скорость машин не превышает 10 километров в час.
Еще одна «традиционная» пробка появилась на Московском шоссе. Водителям придется постоять от ТЦ «Премьер» до пересечения с улицей Вокзальной.
Затор из-за ремонта вновь возник на Южной окружной. Пробка растянулась от поселка Юбилейный более чем на километр. Скорость потока не превышает пяти километров в час.
Километровая пробка есть и на Куйбышевском шоссе: от пересечения с проездом Яблочкова почти по перекрестка с 1-ым проездом Бабушкина.
Также «стоит» улица Каширина, есть заторы на улице Есенина (в сторону Театральной площади) и на выездах из Песочни.