«Северная компания» назвала признаки надежного застройщика. Как отметили в ее пресс-службе, большинство рязанских обманутых дольщиков — жертвы фирм-однодневок, построивших буквально по одному объекту или не имеющих опыта жилищного строительства вообще.
Рассчитывать на надежность компании можно, если она работает в сфере жилищного строительства не менее 15 лет, заявил застройщик.
По словам представителей «Северной компании», показатель надежности застройщика — это многолетний опыт работы на рынке жилищного строительства. «Лишь немногие рязанские фирмы могут похвастаться долгой историей и большим количеством сданных объектов: „Зеленый сад“, „Единство“, „Северная компания“», — отметили в пресс-службе.
В компании также добавили, что надежный застройщик строит под своим именем и договор долевого строительства заключает именно от лица той фирмы, чье название звучит в рекламе.
«Северная компания» предлагает квартиры в жилых комплексах «
Офис застройщика расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Аккаунт в