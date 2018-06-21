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12:02, 21 июня 2018 276

«Северная компания» назвала признаки надежного застройщика

«Северная компания» назвала признаки надежного застройщика

«Северная компания» назвала признаки надежного застройщика. Как отметили в ее пресс-службе, большинство рязанских обманутых дольщиков — жертвы фирм-однодневок, построивших буквально по одному объекту или не имеющих опыта жилищного строительства вообще.

Рассчитывать на надежность компании можно, если она работает в сфере жилищного строительства не менее 15 лет, заявил застройщик.

По словам представителей «Северной компании», показатель надежности застройщика — это многолетний опыт работы на рынке жилищного строительства. «Лишь немногие рязанские фирмы могут похвастаться долгой историей и большим количеством сданных объектов: „Зеленый сад“, „Единство“, „Северная компания“», — отметили в пресс-службе.

В компании также добавили, что надежный застройщик строит под своим именем и договор долевого строительства заключает именно от лица той фирмы, чье название звучит в рекламе.

«Северная компания» предлагает квартиры в жилых комплексах «Метропарк», «Юный», «Северный», «Паруса», а также в «Доме на Полетаева» — новом доме бизнес-класса с подземным паркингом.

Офис застройщика расположен в парке перед Рязанским кремлем, на улице Соборной, 14/2 строение 1. Работает в будни до 20:00 и в субботу до 15:30. Аккаунт в Instagram, телефон 707-000.


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