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10:10, 21 июня 2018 413

Сеть АЗС «Импульс» максимально снизила цены на топливо

Сеть АЗС «Импульс» максимально снизила цены на топливо

Сеть автозаправочных станций «Импульс» максимально снизила цены на топливо. Это решение оказалось для компании непростым, сообщили в ее пресс-службе.

«Топливо является социально значимым продуктом для экономики страны. Снижение цен позволит поддержать стратегически важные предприятия нашего города, а автомобилистам даст возможность заправляться качественным топливом по справедливым ценам», — отметили в «Импульсе».

По словам представителе АЗС, бизнес-модель компании строится на использовании передовых технологий в области топливного ритейла. «Именно мы привели на рынок автозаправочных комплексов формат самых современных автоматических заправочных станций, который позволяет клиентам заправляться быстрее», — пояснили в компании.

Там также отметили, что оборудование «Импульса» позволяет максимально оптимизировать операционные расходы и продавать бензин и дизель дешевле за счет достижения максимальной эффективности.

«Рынок топлива сейчас переживает непростые времена, поэтому правительство снижает акцизы на топливо, а мы как социально ответственная компания не считаем возможным извлекать сверх-прибыли и придерживаемся своей философии „Всегда быстрее. Всегда дешевле“», — заявили в «Импульсе».

В настоящее время литр 95-го на АЗС стоит 43,49 рубля, 92-го — 40,69, Дт — 43,39.


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