Сеть АЗС «Импульс» максимально снизила цены на топливо

Сеть автозаправочных станций «
«Топливо является социально значимым продуктом для экономики страны. Снижение цен позволит поддержать стратегически важные предприятия нашего города, а автомобилистам даст возможность заправляться качественным топливом по справедливым ценам», — отметили в «Импульсе».
По словам представителе АЗС, бизнес-модель компании строится на использовании передовых технологий в области топливного ритейла. «Именно мы привели на рынок автозаправочных комплексов формат самых современных автоматических заправочных станций, который позволяет клиентам заправляться быстрее», — пояснили в компании.
Там также отметили, что оборудование «Импульса» позволяет максимально оптимизировать операционные расходы и продавать бензин и дизель дешевле за счет достижения максимальной эффективности.
«Рынок топлива сейчас переживает непростые времена, поэтому правительство снижает акцизы на топливо, а мы как социально ответственная компания не считаем возможным извлекать сверх-прибыли и придерживаемся своей философии „Всегда быстрее. Всегда дешевле“», — заявили в «Импульсе».
В настоящее время литр 95-го на АЗС стоит 43,49 рубля, 92-го — 40,69, Дт — 43,39.