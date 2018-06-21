Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии на ЧМ-2018. Матч прошел в четверг, 21 июня, в Самаре.
Счет открыл полузащитник сборной Дании Крситиан Эриксен на 7-й минуте игры. У австралийцев на 38-й минуте точным ударом с 11-метровой отметки отметился Майл Единак. До конца игры счет остался 1:1.
Сборная Дании набрала четыре очка и продолжает лидировать в группе С. Команда Австралии расположилась на третьей строчке в турнирной таблице.
В следующем матче во вторник, 26 июня, сборная Дании сыграет в Москве с французами, команда Австралии в этот же день — с перуанцами в Сочи.
Фото сайта ФИФА