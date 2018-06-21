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18:26, 21 июня 2018 546
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Рязанских учителей наградили «За нравственный подвиг»

Рязанских учителей наградили «За нравственный подвиг»

Рязанских учителей наградили «За нравственный подвиг». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В четверг, 21 июня, в Рязанском институте развития образования состоялась церемония награждения лауреатов и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Всего в этом году в конкурсе поучаствовали 94 рязанца, представившие 64 работы.

По итогам первое место заняла учитель основ православной культуры школы №63 города Рязани Софья Никулина, вторыми стали учитель начальных классов Малинищинской школы Пронского района Галина Мазина и преподаватель истории Шацкого агротехнологического техникума Нина Потапова.

Третье место заняла учитель истории Волчковской школы Клепиковского района Людмила Лашина и директор школы №7 города Касимова Любовь Арапова.


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