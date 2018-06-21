Рязанских учителей наградили «За нравственный подвиг». Об этом сообщил
В четверг, 21 июня, в Рязанском институте развития образования состоялась церемония награждения лауреатов и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
Всего в этом году в конкурсе поучаствовали 94 рязанца, представившие 64 работы.
По итогам первое место заняла учитель основ православной культуры школы №63 города Рязани Софья Никулина, вторыми стали учитель начальных классов Малинищинской школы Пронского района Галина Мазина и преподаватель истории Шацкого агротехнологического техникума Нина Потапова.
Третье место заняла учитель истории Волчковской школы Клепиковского района Людмила Лашина и директор школы №7 города Касимова Любовь Арапова.