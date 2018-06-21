Рязанские врачи в прямом эфире прооперировали пациента с «запущенной» онкологией

Врачи Рязанской ОКБ в прямом эфире провели сложнейшую операцию по удалению опухоли четвертой стадии рака прямой кишки. Операцию, которая длилась около трех часов, провел главврач больницы Дмитрий Хубезов.

Трансляция шла в рамках проекта РОХ (Российское общество хирургов), который подразумевает охват телемедициной большинство лечебных учреждений. Смысл этого проекта в том, чтобы хирурги, в том числе из районов, имели возможность учиться у своих коллег, при необходимости консультироваться с экспертами. Трансляцию смотрели 200 специалистов со всей страны.

Рязанская ОКБ — вторая больница в России, которая проводит такую трансляцию. Сейчас Рязанская областная больница выступает в качестве экспертного центра «Общества эндоскопических хирургов России».

«В Рязани мы единственный центр… Мы этим, конечно, гордимся, спасибо за доверие организаторам, что выбрали именно нас. Районные хирурги смогут не только с нами связаться, как с экспертным центром для консультации, но и с ведущими клиниками Москвы, с институтами хирургии, самыми великими светилами у нас в стране. Проект действительно уникальный, грандиозный, и мы счастливы участвовать в его осуществлении», — сказал Дмитрий Хубезов.

Управляющий делами Российского общества хирургов Михаил Тавирдиев отметил, что Рязань не случайно выбрана для реализации этого проекта.

«Рязанская областная больница — это одно из мест, где зародилась эндоскопическая хирургия. Эти операции делают здесь уже более 20 лет, поэтому была выбрана в качестве пилотного центра для реализации этих технологий. Сейчас мы, конечно, эти технологии обкатываем, потом они будут применяться по всей стране», — уточнил он.