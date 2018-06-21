Рязанские предприниматели получили новые возможности для общения

Оператор Tele2 предложил новые корпоративные тарифы для абонентов в Рязанской области. Предложения включают бесплатные звонки внутри сети, увеличенный пакет интернета и единые условия в поездках по стране без подключения дополнительных опций.

Вместо прежних предложений («Гамма», «Бета» и «Альфа») клиенты могут выбрать один из новых тарифов: «Мой бизнес S», «Мой бизнес M» и «Мой бизнес L». Это пакетные предложения, которые различаются объемом включенных услуг и абонентской платой.

«Рынок мобильной связи постоянно меняется, и чтобы быть любимым и предпочтительным оператором, компаниям нужно чутко реагировать на все новшества», — отметил коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2 Алексей Гелецкий. По его словам, корпоративные клиенты хотят активнее пользоваться мобильным интернетом, иметь более выгодные условия в поездках по России и платить только за действительно необходимые им услуги.

«Поэтому мы изменили архитектуру тарифных планов и дополнили их новыми возможностями. Наши бизнес-предложения представляют собой проработанные готовые решения, которые отвечают всем современным требованиям пользователей», — подчеркнул Гелецкий.

Обновленные тарифы включают больший пакет гигабайтов и меньшее количество текстовых сообщений. По оценкам компании, самым востребованным тарифом среди бизнес-абонентов станет «Мой бизнес М». За 450 рублей в месяц его пользователи из Рязанской области получат 12 Гб интернет-трафика и 1000 минут для звонков на номера других операторов по всей стране. Кроме того, на новой В2В-линейке Tele2 сохранила сервис переноса неизрасходованных пакетных услуг на следующий месяц.

«Для бизнес-клиентов особенно актуальны выгодные условия на звонки в другие регионы и в поездках по стране. Пользователи новых корпоративных тарифов не платят за междугородную связь: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. А пакет минут можно использовать для звонков на телефоны других операторов в домашнем регионе и по стране. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются. Таким образом, в бизнес-путешествиях деловые люди смогут пользоваться связью по расценкам домашнего региона», — рассказали в пресс-службе оператора.