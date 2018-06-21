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14:54, 21 июня 2018 463
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Рязанке одновременно сделали кесарево сечение и удалили аппендикс

Рязанке одновременно сделали кесарево сечение и удалили аппендикс

Рязанке одновременно сделали кесарево сечение и удалили аппендикс. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В БСМП поступила женщина на позднем сроке беременности с острым аппендицитом. Роды планировались в начале июля.

Учитывая медицинские показания, пациентке сделали кесарево сечение и операцию по удалению аппендицита одновременно.

«Благодаря слаженному взаимодействию хирургов БСМП и акушеров-гинекологов родилась девочка», — рассказали в сообщении. Сейчас рязанка долечивается в хирургическом отделении, а новорожденная находится под наблюдением врачей-неонатологов.

Отмечается, что за последние десять лет — это пятый подобный случай, в каждом из которых рождались только девочки.


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