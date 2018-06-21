Рязанке одновременно сделали кесарево сечение и удалили аппендикс. Об этом сообщил
В БСМП поступила женщина на позднем сроке беременности с острым аппендицитом. Роды планировались в начале июля.
Учитывая медицинские показания, пациентке сделали кесарево сечение и операцию по удалению аппендицита одновременно.
«Благодаря слаженному взаимодействию хирургов БСМП и акушеров-гинекологов родилась девочка», — рассказали в сообщении. Сейчас рязанка долечивается в хирургическом отделении, а новорожденная находится под наблюдением врачей-неонатологов.
Отмечается, что за последние десять лет — это пятый подобный случай, в каждом из которых рождались только девочки.