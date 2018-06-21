Рязанка морила голодом своего шестилетнего сына. Об этом пишет издательство «
В феврале 2018 года в региональную прокуратуру обратились медики из-за состояния маленького пациента: мальчик «был слишком худ для своего возраста и очень нездоров».
Прокуратура выяснила, что мать ребенка, жительница Подвязья, стоит на учете как хронический алкоголик. В квартире, где живет семья, не было условий для нормального развития: антисанитария, ребенок не получал полноценного питания и страдал от кариеса, недобора веса, отставания в росте и анемии.
В 2016 году мальчику поставили диагноз «лимфангиома», которая у шестилентнего ребенка может привести к удушью и асфиксии. Родители игнорировали указания врачей.
Матери назначили проведение судебно-психиатрической экспертизы. Если будет установлено, что женщина не страдает психическими отклонениями, ей предъявят обвинение по статье 156 УК РФ, которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.