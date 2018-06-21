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10:48, 21 июня 2018 935
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Рязанцы выступят на Всероссийской робототехнической олимпиаде в Иннополисе

Рязанцы выступят на Всероссийской робототехнической олимпиаде в Иннополисе

Два робототехника из Рязани выступят на Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая пройдет с 22 по 24 июня в университете Иннополис.

Олимпиада делится на несколько категорий, в каждой из которых участники должны будут выполнить разные задачи: построить робота для сортировки контейнеров, создать двух роботов-саперов, разработать проект для решения заданной организаторами проблемы или сделать робота, который сможет сориентироваться на местности и построить ее карту.

Всего за медали олимпиады поборются 600 школьников и студентов из 60 регионов России.


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