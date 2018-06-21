Рязанцы выступят на Всероссийской робототехнической олимпиаде в Иннополисе

Два робототехника из Рязани выступят на Всероссийской робототехнической олимпиаде, которая пройдет с 22 по 24 июня в университете Иннополис.
Олимпиада делится на несколько категорий, в каждой из которых участники должны будут выполнить разные задачи: построить робота для сортировки контейнеров, создать двух роботов-саперов, разработать проект для решения заданной организаторами проблемы или сделать робота, который сможет сориентироваться на местности и построить ее карту.
Всего за медали олимпиады поборются 600 школьников и студентов из 60 регионов России.