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17:16, 21 июня 2018 197
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Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в городских парках

Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в городских парках

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в городских парках. Об этом сообщил сайт мэрии.

В пятницу, 22 июня, на улице Почтовой пройдет акция «Мы помним», приуроченная ко Дню памяти и скорби. В этот день там состоится Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика».

На главной сцене пройдет концерт духового оркестра, солистов и творческих коллективов города, а актеры театра «Переход» исполнят песни и стихи.

В субботу, 23 июня, в городском парке на улице ленина пройдет «Акустический день» в рамках проекта «Арт-субботник». Там выступят трио «КитченКач», исполнитель авторских песен Никита Рязанский, фолк-группа «Андуин», дуэт Invariant, исполнитель классического рока 60-70-х годов Иван Лычков и начинающий автор-исполнитель, студентка музыкального колледжа Екатерина Лебедева.

В воскресенье, 24 июня, в ЦПКиО рязанцев пригласили на вечер «Зажгите светчи». Песни военных лет прозвучат в исполнении духового оркестра МКЦ, а салон «Возрождение» познакомит жителей города с танцами 40-50-х годов. Кроме того, гости познакомятся с историей Великой Отечественной войны.

Все мероприятия начнутся в 18:00.


© RZN.info

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