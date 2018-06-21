Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в городских парках. Об этом сообщил
В пятницу, 22 июня, на улице Почтовой пройдет акция «Мы помним», приуроченная ко Дню памяти и скорби. В этот день там состоится Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика».
На главной сцене пройдет концерт духового оркестра, солистов и творческих коллективов города, а актеры театра «Переход» исполнят песни и стихи.
В субботу, 23 июня, в городском парке на улице ленина пройдет «Акустический день» в рамках проекта «Арт-субботник». Там выступят трио «КитченКач», исполнитель авторских песен Никита Рязанский, фолк-группа «Андуин», дуэт Invariant, исполнитель классического рока 60-70-х годов Иван Лычков и начинающий автор-исполнитель, студентка музыкального колледжа Екатерина Лебедева.
В воскресенье, 24 июня, в ЦПКиО рязанцев пригласили на вечер «Зажгите светчи». Песни военных лет прозвучат в исполнении духового оркестра МКЦ, а салон «Возрождение» познакомит жителей города с танцами 40-50-х годов. Кроме того, гости познакомятся с историей Великой Отечественной войны.
Все мероприятия начнутся в 18:00.