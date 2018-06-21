Утром в четверг, 21 июня, рязанцев предупредили об усилении ветра. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в течение дня на территории области местами ожидаются порывы западного ветра 12-17 метров в секунду.
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Утром в четверг, 21 июня, рязанцев предупредили об усилении ветра. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в течение дня на территории области местами ожидаются порывы западного ветра 12-17 метров в секунду.
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