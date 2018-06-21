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11:38, 21 июня 2018 197
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Рязанцев предупредили об усилении ветра

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Утром в четверг, 21 июня, рязанцев предупредили об усилении ветра. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в течение дня на территории области местами ожидаются порывы западного ветра 12-17 метров в секунду.


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