«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги в девяти районах области

«Рязаньавтодор» продолжает ремонтировать дороги в области. Работы проводят на участках трасс «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» протяженностью 4,201 км в Касимовском районе, «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» протяженностью 10,695 км в Рязанском районе, «Рязань — Пронск — Скопин» протяженностью 6,127 км в Пронском районе.
Ремонт асфальтобетонного покрытия картами продолжают в Милославском, Александро-Невском, Ряжском, Касимовском, Михайловском, Пронском, Скопинском и Шацком районах на участках общей протяженностью 15,4 км.
Уже завершили ремонт покрытия картами на участках:
- от дороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Поляны протяженностью 4,6 км;
- от дороги «Спас-Клепики — Рязань» подъезд: Ласково протяженностью 4,4 км;
- дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» в Шиловском районе протяженностью 5,5 км;
- дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» — Боровок — Просечье — Спешнево — граница Александро-Невского района протяженностью 0,6 км.
В настоящего время ведется строительство автодорог:
- «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород — Кольдюки — Любовниково» у села Кольдюки Касимовского района протяженностью 1,18 км;
- «Рыбное (от М-5 „Урал“) — Пальные — Пионерский — Больщое Жоково — граница района» — подъезд: Сапково Рыбновского района протяженностью 3,525 км;
- «Мосолово — Красногвардейский» 1 пусковой комплекс в Шиловском районе протяженностью 1,05 км.
Ежедневно сотрудники «Рязаньавтодора» моют, очищают, ремонтируют и заменяют барьерное и тросовое ограждение, дорожные знаки. Устанавливают сигнальные столбики, убирают мусор с проезжей части дорог, полосы отвода и автопавильонов. Проводят окоску обочин и откосов.
На федеральных трассах и дорогах местного значения проводится ямочный ремонт горячим асфальтобетоном и восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми грунтами.
Все работы продолжаются в штатном режиме. Телефон диспетчерской АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.