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11:09, 21 июня 2018 312
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«Прогулка в природу». В Рязани откроется выставка московского художника-керамиста

«Прогулка в природу». В Рязани откроется выставка московского художника-керамиста

В пятницу, 29 июня, в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется персональная выставка московского художника-керамиста Ольги Равинской «Прогулка в природу».

В галерее представят около 40 произведений: керамических пластов и скульптур.

Ольга Равинская — участница региональных, всероссийских и международных выставок. Ее работы находятся в коллекциях музеев России, Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии, Китая и Индии. Художница работает с шамотной глиной, отдает предпочтение ручной лепке и пластам.

Посетить выставку можно до 29 июля, с 11:00 до 19:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Телефон 25-80-70.


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