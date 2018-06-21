«Прогулка в природу». В Рязани откроется выставка московского художника-керамиста

В пятницу, 29 июня, в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» откроется персональная выставка московского художника-керамиста Ольги Равинской «Прогулка в природу».
В галерее представят около 40 произведений: керамических пластов и скульптур.
Ольга Равинская — участница региональных, всероссийских и международных выставок. Ее работы находятся в коллекциях музеев России, Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии, Китая и Индии. Художница работает с шамотной глиной, отдает предпочтение ручной лепке и пластам.
Посетить выставку можно до 29 июля, с 11:00 до 19:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Телефон 25-80-70.