На Михайловском шоссе мотоциклист врезался в «Ладу»

Утром в четверг, 21 июня, на Михайловском шоссе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Фото RZN.info прислал очевидец.
Байк врезался в автомобиль Lada Largus, который поворачивал налево. На месте работают сотрудники ДПС.
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Утром в четверг, 21 июня, на Михайловском шоссе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Фото RZN.info прислал очевидец.
Байк врезался в автомобиль Lada Largus, который поворачивал налево. На месте работают сотрудники ДПС.
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