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22:53, 21 июня 2018 933
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Хорватия сенсационно разгромила Аргентину в матче чемпионата мира. Видео

Хорватия сенсационно разгромила Аргентину в матче чемпионата мира. Видео

Аргентина сенсационно проиграла Хорватии и серьезно усложнила задачу выхода в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч на арене в Нижнем Новгороде завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Златко Далича.

Южноамериканцы могли открыть счет на 29-й минуте, но Перес не попал в пустые ворота. Больше таких моментов у двукратных чемпионов мира не было.

Первый гол «привез» вратарь Вилли Кабальеро. Голкипер попытался отдать пас верхом на своего защитника, но Анте Ребич перехватил мяч и в одно касание отправил мяч в сетку.

Второй раз Кабальеро огорчил Модрич, пробив в дальний угол из-за пределов штрафной. В компенсированное время счет стал разгромным — отличился Иван Ракитич — 3:0.

Этим поражением Аргентинцы серьезно осложнили себе задачу выхода из группы. Теперь для попадания в 1/8 подопечным Сампаоли необходимо обыграть Нигерию с максимально крупным счетом и рассчитывать на потерю очков Исландией. Если «викинги» победят в оставшихся двух матчах или сыграют вничью и победят в одном, то аргентинцы покинут чемпионат.


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