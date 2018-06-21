Хорватия сенсационно разгромила Аргентину в матче чемпионата мира. Видео

Аргентина сенсационно проиграла Хорватии и серьезно усложнила задачу выхода в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч на арене в Нижнем Новгороде завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Златко Далича.
Южноамериканцы могли открыть счет на 29-й минуте, но Перес не попал в пустые ворота. Больше таких моментов у двукратных чемпионов мира не было.
Первый гол «привез» вратарь Вилли Кабальеро. Голкипер попытался отдать пас верхом на своего защитника, но Анте Ребич перехватил мяч и в одно касание отправил мяч в сетку.
Второй раз Кабальеро огорчил Модрич, пробив в дальний угол из-за пределов штрафной. В компенсированное время счет стал разгромным — отличился Иван Ракитич — 3:0.
Этим поражением Аргентинцы серьезно осложнили себе задачу выхода из группы. Теперь для попадания в 1/8 подопечным Сампаоли необходимо обыграть Нигерию с максимально крупным счетом и рассчитывать на потерю очков Исландией. Если «викинги» победят в оставшихся двух матчах или сыграют вничью и победят в одном, то аргентинцы покинут чемпионат.