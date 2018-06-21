Глава «Роснефти» назвал причины роста цен на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал три причины роста цен на бензин. Первой из них, по его словам, стала девальвация рубля, передает «
«Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64… Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует», — заявил он.
Сечин указал на рост мировых цен на нефть (примерно на 25% с конца 2017 года). Российские компании поставляют нефть как на экспорт, так и на нефтеперерабатывающие заводы внутри страны.
«А добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно», — подчеркнул глава «Роснефти».
Как считает Сечин, нефтепереработка стала в России непривлекательной из-за необходимости сдерживать цены в розничном секторе.
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