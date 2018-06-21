Франция победила Перу и гарантировала себе выход из группы

Сборная Франции победила Перу и гарантировала себе выход из группы на чемпионате мира по футболу. Игра на арене в Екатеринбурге закончилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 34-й минуте забил Килиан Мбаппе. Погба перехватил мяч рядом со штрафной и отдал вразрез на Жиру. Нападающий пробил, мяч срикошетил от ноги защитника и отлетел на дальнюю штангу, где его переправил в ворота 19-летний игрок ПСЖ.
Перуанцы имели несколько опасных моментов, но в первом случае после удара с девяти метров спас вратарь, а во втором эпизоде дальний «выстрел» из-за пределов штрафной угодил в штангу.
До конца матча счет не изменился. Французы набрали шесть очков и гарантировали себе выход из группы. Южноамериканцы же лишились всех шансов на выход в 1/8.
В последнем матче игрового дня встретятся Аргентина и Хорватия. Они выйдут на поле нижегородской арены в 21:00 по Московскому времени.
Фото с официального сайта