Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:19, 21 июня 2018 245

Энергетики области отработали взаимодействие при ликвидации аварийной ситуации

Энергетики области отработали взаимодействие при ликвидации аварийной ситуации

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» отработали взаимодействие со смежными организациями при ликвидации аварийной ситуации в электросетевом комплексе. Учения прошли совместно с Рязанским РДУ, министерством ТЭК и ЖКХ области, Приокским ПМЭС, ЕДДС Рязанского и Спасского районов, регионального ГУ МЧС.

По сценарию, в области установилась жаркая погода с температурой 30-35 градусов выше нуля, которая спровоцировала возгорание на подстанции (ПС) 110 кВ «Мурмино». Это привело к аварийному отключению девяти ПС 35-110 кВ «Рязаньэнерго». Кроме того, по легенде, упала опора ВЛ 110 кВ филиала. Условная чрезвычайная ситуация оставила без электричества почти 20 тысяч человек в Рязани, а также Рязанском и Спасском районах.

«Персонал отработал практические навыки по локализации и тушению огня на ПС 110 кВ „Мурмино“ с привлечением подразделения ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место буквально в считанные минуты и совместно с оперативным персоналом подстанции ликвидировали аварийную ситуацию в кратчайший срок», — рассказали в пресс-службе филиала.

Отмечается, что действия специалистов позволили не допустить дальнейшего развития аварийной ситуации и в короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей и объектов ЖКХ.

«Ежегодно в филиале во всех районах области проходит более 600 тренировок по отработке действий в различных нештатных ситуациях, в том числе совместно с субъектами электроэнергетики и органами исполнительной власти региона, — прокомментировал директор „Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин. — Подобные учения позволяют персоналу закрепить навыки, необходимые для оперативного устранения технологических нарушений в сетях, а представителям штаба — выработать наиболее эффективные подходы к организации мобилизации технических, материальных и человеческих ресурсов для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей».


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:02, 21 июня 2018
«Северная компания» назвала признаки надежного застройщика
11:36, 21 июня 2018
Обещали, но не дали. Обманутые дольщики ЖК «Виктория» снова записали рэп. Видео
11:20, 21 июня 2018
В рязанском центре кадастровой оценки внедрили «бережливые технологии»
11:19, 21 июня 2018
Энергетики области отработали взаимодействие при ликвидации аварийной ситуации
11:05, 21 июня 2018
Пойманный на взятке экс-зампред рязанского правительства отделался штрафом
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Журналисты побывали внутри инсценированных опасных ситуаций.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 30 987
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:12, 19 июня 2018 26 259
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
12:50, 13 июня 2018 21 673
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 17 230
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 9
19:17, 10 июня 2018 16 387
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум