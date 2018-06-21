Энергетики области отработали взаимодействие при ликвидации аварийной ситуации

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» отработали взаимодействие со смежными организациями при ликвидации аварийной ситуации в электросетевом комплексе. Учения прошли совместно с Рязанским РДУ, министерством ТЭК и ЖКХ области, Приокским ПМЭС, ЕДДС Рязанского и Спасского районов, регионального ГУ МЧС.
По сценарию, в области установилась жаркая погода с температурой 30-35 градусов выше нуля, которая спровоцировала возгорание на подстанции (ПС) 110 кВ «Мурмино». Это привело к аварийному отключению девяти ПС 35-110 кВ «Рязаньэнерго». Кроме того, по легенде, упала опора ВЛ 110 кВ филиала. Условная чрезвычайная ситуация оставила без электричества почти 20 тысяч человек в Рязани, а также Рязанском и Спасском районах.
«Персонал отработал практические навыки по локализации и тушению огня на ПС 110 кВ „Мурмино“ с привлечением подразделения ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место буквально в считанные минуты и совместно с оперативным персоналом подстанции ликвидировали аварийную ситуацию в кратчайший срок», — рассказали в пресс-службе филиала.
Отмечается, что действия специалистов позволили не допустить дальнейшего развития аварийной ситуации и в короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей и объектов ЖКХ.
«Ежегодно в филиале во всех районах области проходит более 600 тренировок по отработке действий в различных нештатных ситуациях, в том числе совместно с субъектами электроэнергетики и органами исполнительной власти региона, — прокомментировал директор „Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин. — Подобные учения позволяют персоналу закрепить навыки, необходимые для оперативного устранения технологических нарушений в сетях, а представителям штаба — выработать наиболее эффективные подходы к организации мобилизации технических, материальных и человеческих ресурсов для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей».