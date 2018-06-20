В здании Центробанка в Москве нашли рязанку с простреленной головой

В отделении Центрального банка России на улице Житной нашла охранницу с пулей в голове. Выяснилось, что женщина родом из Рязани, пишет «
40-летнюю погибшую обнаружили во вторник утром, 19 июня. В правой руке у нее был служебный пистолет Макарова 1979 года выпуска, а в голове у нее было ранение от пули.
Следователи опровергли криминальный след после просмотра камер видеонаблюдения: в помещение не заходил никто из посторонних.
Позже выяснилось, что женщина не могла разобраться с личной жизнью: она долгое время жила с гражданским мужем, затем разошлась с ним и познакомилась с мужчиной из Рязани.
С последним она также рассталась и хотела вновь сойтись с бывшим сожителем. Как подчеркнуло издание, что эти события «в конечном счете привели к беде».