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8:20, 20 июня 2018 853
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В здании Центробанка в Москве нашли рязанку с простреленной головой

В здании Центробанка в Москве нашли рязанку с простреленной головой

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В отделении Центрального банка России на улице Житной нашла охранницу с пулей в голове. Выяснилось, что женщина родом из Рязани, пишет «МК».

40-летнюю погибшую обнаружили во вторник утром, 19 июня. В правой руке у нее был служебный пистолет Макарова 1979 года выпуска, а в голове у нее было ранение от пули.

Следователи опровергли криминальный след после просмотра камер видеонаблюдения: в помещение не заходил никто из посторонних.

Позже выяснилось, что женщина не могла разобраться с личной жизнью: она долгое время жила с гражданским мужем, затем разошлась с ним и познакомилась с мужчиной из Рязани.

С последним она также рассталась и хотела вновь сойтись с бывшим сожителем. Как подчеркнуло издание, что эти события «в конечном счете привели к беде».


© RZN.info

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