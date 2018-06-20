В Ряжском районе зафиксировали вспышку бешенства животных

В Ряжском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства во вторник, 19 июня.
Случай заболевания обнаружили на личном подворье деревни Совка. Территорию всего населенного пункта объявили угрожаемой зоной болезни.
На период карантина оттуда запретили вывоз кошек и собак.
Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
Ограничительные меры продлятся до 19 августа.