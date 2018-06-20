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10:54, 20 июня 2018 788
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В Рязани горячую воду отключили еще на 16 улицах. Адреса

В Рязани горячую воду отключили еще на 16 улицах. Адреса

Еще на 16 рязанских улицах отключили горячую воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 18 по 29 июня горячей воды не будет по адресам:

  • улица Есенина, дома №№108, 110, 112;
  • Маяковского, дом №22;
  • улица Полевая, дома №№3, 4;
  • ​улица Яхонтова, дома №№15, дом №3 (детсад №141);

С 18 по 22 июня по следующим адресам горячую воду отключили в домах №№10б, 6б по улице Зубковой.

С 19 июня по 2 июля горячей воды не будет по адресам:

  • улица Вознесенская, дома №№10, 11, 13, 15, 20, 22, 9;
  • улица Грибоедова, дома №№11/8, 20, д. 24/5, 26/6, 3, 40, 42, 5, 7, 9;
  • улица Есенина, дома №№15б, 15, 17, 17б, 17а, 19, 22, 36, 38;
  • улица Затинная, дома №№11, 5, 7;
  • улица Подгорная, дома №№10, 15, 15б, 17, 21, 32, 5;
  • улица проезд Грибоедова, дом №5;
  • улица проезд Щедрина, дом №14 (школа №8);
  • улица Свободы, дома №№17, 26;
  • улица Скоморошинская, дома №№15 корпус 1, 15 корпус 2, 21;
  • улица Фирсова, дом №20;
  • улица Фурманова, дома №№2/4, 54б.

Воду отключили из-за плановых профилактических работ.


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