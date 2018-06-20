В Рязани горячую воду отключили еще на 16 улицах. Адреса

Еще на 16 рязанских улицах отключили горячую воду. Об этом сообщил
С 18 по 29 июня горячей воды не будет по адресам:
- улица Есенина, дома №№108, 110, 112;
- Маяковского, дом №22;
- улица Полевая, дома №№3, 4;
- улица Яхонтова, дома №№15, дом №3 (детсад №141);
С 18 по 22 июня по следующим адресам горячую воду отключили в домах №№10б, 6б по улице Зубковой.
С 19 июня по 2 июля горячей воды не будет по адресам:
- улица Вознесенская, дома №№10, 11, 13, 15, 20, 22, 9;
- улица Грибоедова, дома №№11/8, 20, д. 24/5, 26/6, 3, 40, 42, 5, 7, 9;
- улица Есенина, дома №№15б, 15, 17, 17б, 17а, 19, 22, 36, 38;
- улица Затинная, дома №№11, 5, 7;
- улица Подгорная, дома №№10, 15, 15б, 17, 21, 32, 5;
- улица проезд Грибоедова, дом №5;
- улица проезд Щедрина, дом №14 (школа №8);
- улица Свободы, дома №№17, 26;
- улица Скоморошинская, дома №№15 корпус 1, 15 корпус 2, 21;
- улица Фирсова, дом №20;
- улица Фурманова, дома №№2/4, 54б.
Воду отключили из-за плановых профилактических работ.