В Рязани откроют горячую линию по детским площадкам

В Рязани откроют горячую линию по теме «Безопасность детских игровых и спортивных площадок». На вопросы горожан ответит уполномоченный по правам ребенка области.
Обратиться к нему можно будет с 25 по 27 июня по телефонам
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В Рязани откроют горячую линию по теме «Безопасность детских игровых и спортивных площадок». На вопросы горожан ответит уполномоченный по правам ребенка области.
Обратиться к нему можно будет с 25 по 27 июня по телефонам
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