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15:47, 20 июня 2018 277
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В Рязани откроют горячую линию по детским площадкам

В Рязани откроют горячую линию по детским площадкам

В Рязани откроют горячую линию по теме «Безопасность детских игровых и спортивных площадок». На вопросы горожан ответит уполномоченный по правам ребенка области.

Обратиться к нему можно будет с 25 по 27 июня по телефонам 8 (4912) 27-44-57, 27-44-34. Часы работы горячей линии с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.


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1 день назад
Selfie point. В Рязани составили список лучших мест для фото

Selfie point. В Рязани составили список лучших мест для фото

Проект предлагает гостям и жителям города сделать креативные фотографии.

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