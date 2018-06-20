В поликлинике ОКБ ранний рак начали выявлять по новому методу

В поликлинике ОКБ применяют новый метод для выявления раннего рака. За две недели прибор показал патологию кишечника у пяти пациентов, сообщил
«Эти пациенты чувствовали себя хорошо и считали себя здоровыми, такие заболевания протекают скрыто. Теперь они пройдут обследование и, если потребуется, получат лечение на самой ранней стадии заболевания», — говорится в сообщении.
По словам заведующей поликлиникой Дианы Прошляковой, новый метод позволяет более эффективно выявлять скрытую кровь в кишечнике. «Раньше анализ был качественным и менее информативным. Теперь значительно увеличивается возможность обнаружения скрытой крови», — пояснила она.