Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:24, 20 июня 2018 236
 0    0

В поликлинике ОКБ ранний рак начали выявлять по новому методу

В поликлинике ОКБ ранний рак начали выявлять по новому методу

В поликлинике ОКБ применяют новый метод для выявления раннего рака. За две недели прибор показал патологию кишечника у пяти пациентов, сообщил сайт регионального минздрава.

«Эти пациенты чувствовали себя хорошо и считали себя здоровыми, такие заболевания протекают скрыто. Теперь они пройдут обследование и, если потребуется, получат лечение на самой ранней стадии заболевания», — говорится в сообщении.

По словам заведующей поликлиникой Дианы Прошляковой, новый метод позволяет более эффективно выявлять скрытую кровь в кишечнике. «Раньше анализ был качественным и менее информативным. Теперь значительно увеличивается возможность обнаружения скрытой крови», — пояснила она.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
17:24, 20 июня 2018
В поликлинике ОКБ ранний рак начали выявлять по новому методу
13:10, 20 июня 2018
Музей Есенина в Константинове стал «бережливым»
12:12, 20 июня 2018
Самарские врачи изучили бережливое производство в рязанских поликлиниках 5
11:35, 20 июня 2018
Врачи социального автопоезда осмотрели более 500 жителей Рязанского района
21:12, 17 июня 2018
Правительство откажется от «балльной» пенсионной системы 4
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Как в Рязани извлекают из мусора максимум пользы

Как в Рязани извлекают из мусора максимум пользы 1

О работе мусоросортировочного предприятия рассказал замдиректора ООО «Региональные инвестиции» Олег Шишов.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 30 632
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 21 549
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
14:12, 19 июня 2018 18 757
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
16:13, 9 июня 2018 17 096
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 9
19:17, 10 июня 2018 16 267
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум