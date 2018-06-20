В Канаде легализовали марихуану. Сенат окончательно одобрил законопроект в среду, 20 июня, передает
В поддержку законопроекта проголосовали 52 парламентария, против — 29, двое воздержались.
«Было слишком легко для наших детей достать марихуану, а для преступников пожинать прибыль. Сегодня мы меняем это. Наш план по легализации и регулированию рынка марихуаны только что прошел голосование в Сенате», — написал в своем Twittere премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Реализовать действие закона планируют в срок от двух до трех месяцев.