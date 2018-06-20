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11:21, 20 июня 2018 647
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В Дягилеве и Дядькове отключили холодную воду из-за ремонта

В Дягилеве и Дядькове отключили холодную воду из-за ремонта

В среду, 20 июня, в Дягилеве и Дядькове отключили холодную воду из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

С 9:15 до окончания работ воды не будет по следующим адресам:

  • 1-й Аллейный проезд;
  • 2-й Аллейный проезд;
  • 3-й Аллейный проезд;
  • 4-й Аллейный проезд;
  • 5-й Аллейный проезд;
  • 6-й Аллейный проезд;
  • 7-й Аллейный проезд;
  • улица Урожайная.

Кроме того, с 9:30 до 16:00 воду отключат по следующим адресам:

  • улица Грачи, дома с 1 по 51 (частный сектор);
  • улица Новая (частный сектор полностью);
  • улица Ленпоселок (частный сектор полностью);
  • улица Весенняя (частный сектор полностью);
  • 1-й Весенний переулок (частный сектор полностью);
  • 2-й Весенний переулок (частный сектор полностью);
  • улица Весенняя (частный сектор полностью);
  • улица 3-я Линия (частный сектор полностью).

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21 час назад
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Проект предлагает гостям и жителям города сделать креативные фотографии.

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