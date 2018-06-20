В среду, 20 июня, в Дягилеве и Дядькове отключили холодную воду из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
С 9:15 до окончания работ воды не будет по следующим адресам:
- 1-й Аллейный проезд;
- 2-й Аллейный проезд;
- 3-й Аллейный проезд;
- 4-й Аллейный проезд;
- 5-й Аллейный проезд;
- 6-й Аллейный проезд;
- 7-й Аллейный проезд;
- улица Урожайная.
Кроме того, с 9:30 до 16:00 воду отключат по следующим адресам:
- улица Грачи, дома с 1 по 51 (частный сектор);
- улица Новая (частный сектор полностью);
- улица Ленпоселок (частный сектор полностью);
- улица Весенняя (частный сектор полностью);
- 1-й Весенний переулок (частный сектор полностью);
- 2-й Весенний переулок (частный сектор полностью);
- улица Весенняя (частный сектор полностью);
- улица 3-я Линия (частный сектор полностью).