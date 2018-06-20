В четверг на семи рязанских улицах отключат холодную воду. Адреса

В четверг, 21 июня, на семи рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе с 10:00 до 13:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Зубковой, дома 20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3, 20 корпус 4, 20 корпус 5, 20 корпус 6, 20 корпус 7, 20-б, с 21 по 33 (с корпусами и буквами), 26-б (детсад №157), 27-в (детсад №7), 23-а (детсад №149), 29 (школа №71), 22-а (школа №51);
- улица Новоселов, дома с 42 по 60 (с корпусам и буквами);
- улица Васильевская (полностью), дом 11 (детсад №11);
- улица Песоченская;
- улица Шереметьевская;
- Васильевский переулок (полностью), дом 1 (детсад №27), 7 (школа №75);
- Васильевский проезд.