В четверг на двух улицах Солотчи отключат свет

В четверг, 21 июня, на двух улицах Солотчи отключат свет. Об этом сообщил
С 9:00 до 13:00 электричества не будет по адресам:
- улица Новая, дом №3;
- улица Почтовая, дома №4, №6, №6-а, №4/2, №10.
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В четверг, 21 июня, на двух улицах Солотчи отключат свет. Об этом сообщил
С 9:00 до 13:00 электричества не будет по адресам:
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